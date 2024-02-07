Путин внезапно отложил поездку в Турцию: что известно
Президент России Владимир Путин внезапно отложил свой визит в Турцию, запланированный на 12 февраля.
Об этом сообщили российские СМИ, не раскрыв причину.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По прогнозам, он отправится в Турцию в конце апреля - начале мая.
В ходе визита в Анкару он планирует обсудить с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом зерновую сделку, сотрудничество в энергетической сфере, ситуацию в Газе и Сирии.
В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подготовка ко встрече продолжается, а сроки визита будут согласованы позже.