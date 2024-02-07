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Путин внезапно отложил поездку в Турцию: что известно
07.02.2024 18:58 Алина Груднева

Путин внезапно отложил поездку в Турцию: что известно

Президент России Владимир Путин внезапно отложил свой визит в Турцию, запланированный на 12 февраля.

Об этом сообщили российские СМИ, не раскрыв причину.

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По прогнозам, он отправится в Турцию в конце апреля - начале мая.

В ходе визита в Анкару он планирует обсудить с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом зерновую сделку, сотрудничество в энергетической сфере, ситуацию в Газе и Сирии. 

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подготовка ко встрече продолжается, а сроки визита будут согласованы позже.

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