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Путин пригрозил проукраинским россиянам расплатой
19.03.2024 14:18 Алина Груднева

Путин пригрозил проукраинским россиянам расплатой

Президент России Владимир Путин потребовал от спецслужб наказывать проукраински настроенных "предателей".

Соответствующее заявление он сделал, выступая на коллегии ФСБ.

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"Я прошу не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они не находились", - пригрозил Путин.

По его словам, ФСБ должна уделять достаточно внимания этому вопросу, "чтобы никому неповадно было".

"Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим <…>. Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, - они тоже активно применяются, - да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, все эти попытки провалились", — подчеркнул он.
 

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