



Путин подрос - медкомиссия перед полетом намеряла 180 см

Рост Барака Обамы составляет 187 см. О росте Путина все могли только догадываться. Президент России никогда нигде не показывался без своих знаменитых “пынеходов”, ведь без этих ботинок на высоченной платформе Путин, на фото с Обамой, дышал бы американцу в грудь.



Но вот в честь 23 февраля 71-летний Путин решил сесть за штурвал ракетоносца. Не факт, что он сам его вел, но медкомиссию пройти пришлось - и скорость другая, и высота, кабы чего не вышло. И вы посмотрите, что зафиксировала медкомиссия.



