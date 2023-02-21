



Путин: Победить Россию на поле боя невозможно

Президент РФ Владимир Путин в своем послание Федеральному собранию, заявил, что "разжигание конфликта полностью лежит на западных элитах и сегодняшнем киевском режиме".



"Ответственность за разжигание конфликта полностью лежит на западных элитах и сегодняшнем киевском режиме. Запад использует Украину и как таран, и как полигон. Но одно должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу он наших границ", - заявил он.



"Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму, не будем заниматься охотой на ведьм, тех, кто оступился от родины - им с этим жить. Главное. что люди, граждане России, дали им моральную оценку. Горжусь тем, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан поддержали власть относительно СВО - это и есть патриотизм" - заявил президент РФ.



По словам хозяина Кремля, "элиты Запада не скрывают свои цели - нанести России стратегическое поражение. Это значит покончить с нами навсегда. Они хотят перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы так это понимаем и будем реагировать соответствующим образом".



"Победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому против нас ведут информационные атаки, а целью выбирают молодёжь и лгут постоянно". - заявил он.