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Путин объявил мобилизацию
21.09.2022 09:14 Алина Груднева

Путин объявил мобилизацию

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

 
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
 
"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - сказано в заявлении.
 
Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.
 

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