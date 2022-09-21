



Путин объявил мобилизацию

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - сказано в заявлении.

Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.