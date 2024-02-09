Путин об Украине, глобальной войне, НАТО и Маске: тезисы интервью Карлсону
На сайте Кремля в ночь на 9 февраля было опубликовано нашумевшее интервью президента России Владимира Путина американцу Такеру Карлсону.
Что Путин сказал в двухчасовом интервью - тезисы:
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Об Украине
- Стратегическое поражение России в войне против Украины "невозможно по определению". Этого никогда не произойдет. На Западе это знают.
- Украина - искусственное государство. Ее создал Ленин, а сформировалась она по воле Сталина.
- Война продолжится до полной "денацификации". Цели России не достигнуты.
- ЦРУ начало "переворот" в Украине. Они угрожали Крыму, мы его "вынуждены были защитить", потом они развязали войну на Донбассе.
- Россия и Украина рано или поздно договорятся. Бесконечная мобилизация в Украине и истерия приведут к соглашению.
- Киев отказывается от "мирного решения".
- Зачем (экс-премьер Британии) Борис Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров? "Хрен его знает".
- Орбану часть земель Украины не предлагал.
О США и войне с НАТО
- Когда был последний разговор с президентом США Джо Байденом? "Я не помню, Я должен все помнить? У меня есть свои заботы".
- Слабое руководство в РФ, которого добиваются Штаты, чревато для всего мира.
- НАТО нас обманули, пять раз провели расширение.
- Нападем на Польшу, только если та нападет первой. У нас нет территориальных претензий к Польше, Латвии или кому-либо еще.
- Втягивание России в глобальную войну поставит все человечество на грань уничтожения.
Другие вопросы
- За срывом стамбульских договоренностей стоят Британия, Франция и Германия. РФ водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями.
- Илон Маск - умный человек, с которым нужно сотрудничать и которого необходимо убедить, что процесс усовершенствования людей с помощью чипов нужно канонизировать и подчинить каким-то правилам.
- Запад боится сильного Китая даже больше, чем сильной России. У нас 150 млн человек, а там — 1,5 миллиарда. Их экономика растет семимильными шагами.
- Спецслужбы РФ и США обсуждают вопрос освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, которое не исключено, но при одном условии.