



Путин об Украине, глобальной войне, НАТО и Маске: тезисы интервью Карлсону

На сайте Кремля в ночь на 9 февраля было опубликовано нашумевшее интервью президента России Владимира Путина американцу Такеру Карлсону.



Что Путин сказал в двухчасовом интервью - тезисы:



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Об Украине



- Стратегическое поражение России в войне против Украины "невозможно по определению". Этого никогда не произойдет. На Западе это знают.



- Украина - искусственное государство. Ее создал Ленин, а сформировалась она по воле Сталина.



- Война продолжится до полной "денацификации". Цели России не достигнуты.



- ЦРУ начало "переворот" в Украине. Они угрожали Крыму, мы его "вынуждены были защитить", потом они развязали войну на Донбассе.



- Россия и Украина рано или поздно договорятся. Бесконечная мобилизация в Украине и истерия приведут к соглашению.



- Киев отказывается от "мирного решения".



- Зачем (экс-премьер Британии) Борис Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров? "Хрен его знает".



- Орбану часть земель Украины не предлагал.



О США и войне с НАТО



- Когда был последний разговор с президентом США Джо Байденом? "Я не помню, Я должен все помнить? У меня есть свои заботы".



- Слабое руководство в РФ, которого добиваются Штаты, чревато для всего мира.



- НАТО нас обманули, пять раз провели расширение.



- Нападем на Польшу, только если та нападет первой. У нас нет территориальных претензий к Польше, Латвии или кому-либо еще.



- Втягивание России в глобальную войну поставит все человечество на грань уничтожения.



Другие вопросы



- За срывом стамбульских договоренностей стоят Британия, Франция и Германия. РФ водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями.



- Илон Маск - умный человек, с которым нужно сотрудничать и которого необходимо убедить, что процесс усовершенствования людей с помощью чипов нужно канонизировать и подчинить каким-то правилам.



- Запад боится сильного Китая даже больше, чем сильной России. У нас 150 млн человек, а там — 1,5 миллиарда. Их экономика растет семимильными шагами.



- Спецслужбы РФ и США обсуждают вопрос освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, которое не исключено, но при одном условии.

