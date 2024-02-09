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Путин об Украине, глобальной войне, НАТО и Маске: тезисы интервью Карлсону
09.02.2024 07:33 Алина Груднева

Путин об Украине, глобальной войне, НАТО и Маске: тезисы интервью Карлсону

На сайте Кремля в ночь на 9 февраля было опубликовано нашумевшее интервью президента России Владимира Путина американцу Такеру Карлсону.

Что Путин сказал в двухчасовом интервью - тезисы:

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Об Украине

- Стратегическое поражение России в войне против Украины "невозможно по определению". Этого никогда не произойдет. На Западе это знают.

- Украина - искусственное государство. Ее создал Ленин, а сформировалась она по воле Сталина.

- Война продолжится до полной "денацификации". Цели России не достигнуты.

- ЦРУ начало "переворот" в Украине. Они угрожали Крыму, мы его "вынуждены были защитить", потом они развязали войну на Донбассе.

- Россия и Украина рано или поздно договорятся. Бесконечная мобилизация в Украине и истерия приведут к соглашению.

- Киев отказывается от "мирного решения". 

- Зачем (экс-премьер Британии) Борис Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров? "Хрен его знает".

- Орбану часть земель Украины не предлагал. 

О США и войне с НАТО 

- Когда был последний разговор с президентом США Джо Байденом? "Я не помню, Я должен все помнить? У меня есть свои заботы".

- Слабое руководство в РФ, которого добиваются Штаты, чревато для всего мира.

- НАТО нас обманули, пять раз провели расширение. 

- Нападем на Польшу, только если та нападет первой. У нас нет территориальных претензий к Польше, Латвии или кому-либо еще.

- Втягивание России в глобальную войну поставит все человечество на грань уничтожения.

Другие вопросы

- За срывом стамбульских договоренностей стоят Британия, Франция и Германия. РФ водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями.

- Илон Маск - умный человек, с которым нужно сотрудничать и которого необходимо убедить, что процесс усовершенствования людей с помощью чипов нужно канонизировать и подчинить каким-то правилам.

- Запад боится сильного Китая даже больше, чем сильной России. У нас 150 млн человек, а там — 1,5 миллиарда. Их экономика растет семимильными шагами.

- Спецслужбы РФ и США обсуждают вопрос освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, которое не исключено, но при одном условии.
 

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