



Путин о судьбе журналиста WSJ Гершковича: ничего не исключаю

Президент России Владимир Путин не исключил, что в будущем будет освобожден журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный по обвинению в "шпионаже".



Соответствующее заявление он сделал в нашумевшем интервью Такеру Карлсону.



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"Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров", - сказал он.



Путин тут же пояснил, что, говоря о партнерах, имеет в виду представителей спецслужб.



"Они в контакте между собой, обсуждают эту тему. Не исключаю, что тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине", - добавил он.