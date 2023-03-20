



Путин и Си Цзиньпин встречаются в Кремле

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.



Об этом сообщают российские информагентства.



Встреча проходит в представительном кабинете первого корпуса Кремля.



На встрече Путин прежде всего заявил, что рад лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР.



Президент РФ также сказал, что внимательно ознакомился с планом Китая по Украине.



По его словам, план Пекина можно обсудить, потому что "Россия всегда открыта для переговорного процесса".

