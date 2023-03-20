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Путин и Си Цзиньпин встречаются в Кремле
20.03.2023 17:57 Ирина Демьянова

Путин и Си Цзиньпин встречаются в Кремле

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.

Об этом сообщают российские информагентства.

Встреча проходит в представительном кабинете первого корпуса Кремля.

На встрече Путин прежде всего заявил, что рад лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР.

Президент РФ также сказал, что внимательно ознакомился с планом Китая по Украине.

По его словам, план Пекина можно обсудить, потому что "Россия всегда открыта для переговорного процесса".
 

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