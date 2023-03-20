Путин и Си Цзиньпин встречаются в Кремле
Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.
Об этом сообщают российские информагентства.
Встреча проходит в представительном кабинете первого корпуса Кремля.
На встрече Путин прежде всего заявил, что рад лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР.
Президент РФ также сказал, что внимательно ознакомился с планом Китая по Украине.
По его словам, план Пекина можно обсудить, потому что "Россия всегда открыта для переговорного процесса".