



Путин едет в Минск: аналитики назвали цели визита

Институт изучения войны (ISW) раскрыл, для чего президент РФ Владимир Путин поедет в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко.



По мнению аналитиков, Путин намерен оказать давление на Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран. Также президент РФ хочет создать условия для нового наступления на территорию Украины.



Аналитики отмечают, что Лукашенко уже создает информационные условия, чтобы отклонить требования по интеграции.



"Неясно, удастся ли Путину добиться желаемых уступок от Лукашенко. Лукашенко до сих пор в значительной степени сопротивлялся усиленным требованиям России об интеграции и отказывался задействовать белорусские силы для участия в российском вторжении в Украину", - пишет ISW.



По поводу вторжения со стороны Беларуси, аналитики отметили: "В настоящее время ISW оценивает вторжение России в Украину из Беларуси как низкое, но возможное. Маловероятно, что белорусские силы вторгнутся в Украину без российской ударной группировки. Далеко не очевидно, что Лукашенко отправит белорусские войска воевать на Украине даже вместе с российскими войсками".