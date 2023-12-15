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Путин делает роман “1984” все более реальным
15.12.2023 22:30 Катя Шульц

Путин делает роман “1984” все более реальным

Прямая линия президента России транслировалась с огромных плазм ТЦ Океания на Алтуфьевском шоссе.


Антиутопия "1984" оказалась пророческой? Путин вещает с огромного экрана, над которым надпись "Океания".
 
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В знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла Океания — тоталитарное государство под управлением Старшего Брата, и постоянно находящееся в состоянии войны.
 

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