Путин делает роман “1984” все более реальным
Прямая линия президента России транслировалась с огромных плазм ТЦ Океания на Алтуфьевском шоссе.
Антиутопия "1984" оказалась пророческой? путин вещает с огромного экрана, над которым надпись "Океания"— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) December 14, 2023
В антиутопии Оруэлла Океания — тоталитарное государство под управлением Старшего Брата, и постоянно находящееся в состоянии войны,где возведен культ личности правителя. pic.twitter.com/VtQEBtlj0u
Антиутопия "1984" оказалась пророческой? Путин вещает с огромного экрана, над которым надпись "Океания".
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В знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла Океания — тоталитарное государство под управлением Старшего Брата, и постоянно находящееся в состоянии войны.