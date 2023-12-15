



Путин делает роман “1984” все более реальным

Прямая линия президента России транслировалась с огромных плазм ТЦ Океания на Алтуфьевском шоссе.

Антиутопия "1984" оказалась пророческой? путин вещает с огромного экрана, над которым надпись "Океания"



В антиутопии Оруэлла Океания — тоталитарное государство под управлением Старшего Брата, и постоянно находящееся в состоянии войны,где возведен культ личности правителя. pic.twitter.com/VtQEBtlj0u — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) December 14, 2023

Антиутопия "1984" оказалась пророческой? Путин вещает с огромного экрана, над которым надпись "Океания".В знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла Океания — тоталитарное государство под управлением Старшего Брата, и постоянно находящееся в состоянии войны.