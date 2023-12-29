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Протесты продолжаются: в Сербии объявлена сидячая забастовка
29.12.2023 22:30 Алина Груднева

Протесты продолжаются: в Сербии объявлена сидячая забастовка

В Сербии продолжаются акции протеста, в которых принимают участие те, кто не согласен с результатами выборов в парламент.

По данным "Радио Свобода", о сидячей забастовке объявили студенты и активисты.

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Демонстранты собираются блокировать входы в правительственные учреждения до тех пор, пока 30 декабря не стартует масштабная демонстрация в центре Белграда.

Что примечательно, трое депутатов от оппозиции продолжают голодовку, которую начали тогда же, когда стартовали акции протеста. Двое, Янко Веселинович и Даниела Груич, прекратили голодовку по рекомендации врачей.

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