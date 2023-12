Протесты продолжаются: в Сербии объявлена сидячая забастовка

В Сербии продолжаются акции протеста, в которых принимают участие те, кто не согласен с результатами выборов в парламент.



По данным "Радио Свобода", о сидячей забастовке объявили студенты и активисты.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Демонстранты собираются блокировать входы в правительственные учреждения до тех пор, пока 30 декабря не стартует масштабная демонстрация в центре Белграда.



Что примечательно, трое депутатов от оппозиции продолжают голодовку, которую начали тогда же, когда стартовали акции протеста. Двое, Янко Веселинович и Даниела Груич, прекратили голодовку по рекомендации врачей.

Students in Belgrade have begun to block the capital in a peaceful demonstration against gross election fraud. Vucic's Serbia has become a dictatorship. pic.twitter.com/hNCv1meWB5