Протесты продолжаются: в Сербии объявлена сидячая забастовка
В Сербии продолжаются акции протеста, в которых принимают участие те, кто не согласен с результатами выборов в парламент.
По данным "Радио Свобода", о сидячей забастовке объявили студенты и активисты.
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Демонстранты собираются блокировать входы в правительственные учреждения до тех пор, пока 30 декабря не стартует масштабная демонстрация в центре Белграда.
Что примечательно, трое депутатов от оппозиции продолжают голодовку, которую начали тогда же, когда стартовали акции протеста. Двое, Янко Веселинович и Даниела Груич, прекратили голодовку по рекомендации врачей.
Students in Belgrade have begun to block the capital in a peaceful demonstration against gross election fraud. Vucic's Serbia has become a dictatorship. pic.twitter.com/hNCv1meWB5— Foreign policy (@ForeignpolicyWB) December 29, 2023