



Протестующие: БАГАЦ защищает граждан, а мы, в свою очередь, защитим суд

В ожидании сегодняшних слушаний в БАГАЦе по закону о критерии разумности около 20 000 противников судебной реформы вышли на акцию протеста вчера вечером возле здания суда, чтобы свою поддержку ему и судьям.



Протестующие заявили, что выступают "против опасного подстрекательства и мафиозных угроз со стороны многих членов правительства и премьер-министра в адрес судей БАГАЦа ". На акции протеста выступили бывший министр иностранных дел и министр юстиции Ципи Ливни, глава Ассоциации адвокатов Израиля Амит Браха и ряд других общественных деятелей.



В своей речи Ливни назвала "роковым" тот день, когда восемь месяцев назад министр юстиции объявил, что "планирует захватить политический контроль над судебной системой". Она также заявила, что ошибаются те, кто говорит, что мы на пороге конституционного кризиса, потому что "конституционный кризис уже здесь".



"Подобно тому, как БАГАЦ защищает граждан Израиля, мы являемся стеной, которая защищает его от политического захвата коррумпированного правительства. И мы здесь сегодня не для того, чтобы повлиять на решение, а для того, чтобы укрепить защитную стену, чтобы они могли продолжать свою работу без страха и предвзятости. Как в демократической стране", — добавила она.