



Пропалестинские студенты сорвали выступление главы МИД Дании

Пропалестинский студенты своей акцией протеста сорвали выступление министра иностранных дел Ларса Локке Расмуссена в Копенгагенском университете.



Глава МИД сказал, что Дания не должна поворачиваться спиной к Израилю.



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Во время его выступления студенты кричали и скандировали лозунги с призывом к прекращению огня в Газе.



Руководство учебного заведения выразило сожаление по этому поводу.



"Наш университет не должен быть таким. Диалог и уважение необходимы, особенно, когда отправной точкой являются глубокие разногласия", — сказано в заявлении.