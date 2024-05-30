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Пропалестинские студенты сорвали выступление главы МИД Дании
30.05.2024 09:02 Алина Груднева

Пропалестинские студенты сорвали выступление главы МИД Дании

Пропалестинский студенты своей акцией протеста сорвали выступление министра иностранных дел Ларса Локке Расмуссена в Копенгагенском университете.

Глава МИД сказал, что Дания не должна поворачиваться спиной к Израилю.

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Во время его выступления студенты кричали и скандировали лозунги с призывом к прекращению огня в Газе.

Руководство учебного заведения выразило сожаление по этому поводу. 

"Наш университет не должен быть таким. Диалог и уважение необходимы, особенно, когда отправной точкой являются глубокие разногласия", — сказано в заявлении.

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