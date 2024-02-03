



Производство танков в России выросло в пять раз, заявил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о пятикратном росте производства основных боевых танков с момента начала "специальной военной операции в Украине". Так Россия называет свое вторжение и войну в Украине. Путин сделал это заявление на форуме "Все для победы". Заявляя о развитии как гражданской, так и военной промышленности, Путин обратил внимание на значительный рост производства танков.



"С начала операции резко возросли поставки в войска различных видов беспилотников и артиллерийских боеприпасов, в том числе в десять раз увеличились поставки бронетехники, в семь раз - автомобильной техники и, что особенно примечательно, в пять раз - танков. Пятикратное увеличение танков - это очень существенно", - заявил Путин.



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Однако Путин не привел точных цифр, подтверждающих пятикратный рост производства танков. BulgarianMilitary.com ссылается на доклад Министерства обороны от декабря прошлого года, который был распространен информационным агентством ТАСС. В нем говорится, что в 2023 году российской армии было поставлено 1 500 танков и 22 000 беспилотников.

В докладе также отмечается, что было поставлено 22 000 боевых бронированных машин и 1400 ракетных и артиллерийских систем.



Британская разведка недавно заявила, что количество танков, которые Россия производит ежемесячно, почти равно количеству танков, уничтожаемых в Украине - в среднем около трех танков в день. Аналитики предполагают, что это увеличение не обязательно означает, что строятся совершенно новые танки. Скорее, речь может идти модернизации старых танков, находящихся на вооружении российских военных.



Предполагается, что производство перспективного российского танка Т-90М "Прорыв" сопряжено со значительными трудностями. Согласно этим источникам, в 2023 году было произведено и поставлено на вооружение российской армии всего 130 единиц этой современной бронетехники. Остальные поставки были обеспечены за счет модернизации танков Т-72 и Т-80, которые в большом количестве остались у России со времен Советского Союза.

