



Призыв Трампа к протестам вызвал сдержанную реакцию сторонников

Призывы бывшего президента США Дональда Трампа к протестам перед его ожидаемым арестом в Нью-Йорке вызвали в основном сдержанную реакцию сторонников. Даже некоторые из его самых ярых сторонников отвергли эту идею как пустую трату времени или ловушку для правоохранительных органов.



Данная двойственность поднимает вопрос о том, способен ли Трамп, хотя он и является ведущим республиканским претендентом на участие в президентской гонке 2024 года и сохраняет преданных сторонников, мобилизовать сторонников крайне правых так, как он это сделал более двух лет назад перед восстанием в Капитолии США 6 января 2021 года. Это также говорит о том, что сотни арестов, последовавших за беспорядками в Капитолии, не говоря уже об обвинительных приговорах и длительных тюремных сроках, возможно, приглушили желание повторить массовые беспорядки.



Тем не менее, правоохранительные органы Нью-Йорка продолжают внимательно следить за разговорами в Интернете, предупреждающими о протестах и насилии в случае ареста Трампа, причем угрозы различаются по конкретности и достоверности, сообщили агентству Associated Press четыре чиновника.



По их словам, сообщения, размещенные в основном в Интернете и в чат-группах, включают призывы к вооруженным демонстрантам блокировать сотрудников правоохранительных органов и попытаться остановить любой потенциальный арест.



