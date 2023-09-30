



Пришло время сомкнуть ряды: 39-я неделя протеста против судебной реформы

Демонстрации против судебной реформы начались в эту субботу, 30 сентября, вечером по всей стране. Это 39-я неделя, в центре внимания демонстраций, как и каждую неделю , на перекрестке Каплан в Тель-Авиве.



Демонстранты сначала собрались на площади Дизенгоф, а оттуда направились маршем протеста к перекрестку Каплан в городе. Десятки протестующих вышли на Аялон-Норт-Роуд в районе развязки Галаха, перекрыв движение транспорта, и воздвигли там сукку под названием “Суккат Хатиква”. Некоторые из протестующих даже приковали себя наручниками к сукке.



В то же время, по данным штаба протеста, дополнительные демонстрации прошли в более чем 100 центрах по всей стране, включая Иерусалим, Модиин, Ариэль, Рош-ха-Аин, Реховот и другие.



В главной демонстрации приняла участие певица Дана Бергер. Среди прочих были лидер протеста профессор Шакма Бресслер, бывший заместитель начальника штаба генерал-майор Дэн Харел и Йоав Фридан, директор городской средней школы искусств А. После акции протеста центральные улицы Тель-Авива с 17:30 были перекрыты для движения транспорта по указанию полицейских, стоящих на блокпостах, использовать альтернативные пути.

В городе Реховот на перекрестке Научного парка прошел марш протеста под лозунгом в духе Суккота "Шоломит строит конституцию" – перекресток был перекрыт для движения полицией. На демонстрации выступили Мехерета Барух-Рон – общественный деятель и бывший заместитель мэра Тель-Авива, и Ишай Сарид – писатель и юрист.



Барух-Рон сказала в своей речи: “Как человек, переживший изгнание, как человек, который молился за «Иерусалим»/Землю Израиля. Для меня ясно, что Государство Израиль стоит на страже вместе с нами – за всех евреев в Мир, это убежище, которого у нас не было, и это наше единственное убежище. Коалиция гибели не имеет мандата на его уничтожение. У нас нет мандата протянуть руку помощи в его разрушении. У нас нет мандата прекратить борьбу за демократия, потому что без демократии нет национального дома, нет государства Израиль”.



“Силы Каплан” также организовали акцию протеста в духе праздника – возле комплекса Шарона был открыт “Суккат-Тиква”, в котором присутствует представитель, составленный из вывесок и протестных плакатов, выпущенных организациями в прошлый год.



Сотни протестующих вышли на акцию протеста на площади Сефер в Хайфе, возглавляемую студенческим протестом. Студенты открыли демонстрацию минутой молчания в память о тех, кто был убит в арабском обществе после жестокой резни в Басмат Табуне в прошлую среду.



В рамках демонстрации активисты устроили перформанс “Фильмы ужасов”, вдохновленный ежегодным кинофестивалем, проходящим в Хайфе во время Суккота.



Организация “Силы Каплан” заявила: “На этой неделе кампания правительства по разрушению системы правосудия продолжается, при этом выдвигаются угрозы в адрес судей Высшего суда. Угрозы возвращения диктаторского законодательства с возвращением Кнессета и враждебный захват средств массовой информации подчеркивают глубину опасности. Приближается конституционный кризис, настало время сплотить ряды и дать понять правительству разрушения, что будущее Государства Израиль будет определяться сотнями тысячи людей, которые выйдут на борьбу за либеральный и демократический имидж Израиля. Вместе мы победим”.