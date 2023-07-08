



Президент Турции встретится с Путиным в августе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в августе Турцию должен посетить президент России Владимир Путин для переговоров по, среди прочего, полномасштабной войне в Украине и "зерновой сделке".



Об этом Эрдоган сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле в пятницу, сообщает Anadolu.



Президент Турции рассказывал о переговорах с Зеленским, в частности относительно обмена военнопленных между Украиной и Россией.



"Я обсуждал этот вопрос с Путиным, и Путин также посетит Турцию в следующем месяце. У нас будет возможность снова обсудить этот вопрос с глазу на глаз", – отметил Эрдоган, выразив надежду, что о конкретных результатах удастся договориться в ближайшее время.



Позже президент Турции еще раз подтвердил, что ожидает переговоров с Путиным в вопросе Черноморской зерновой инициативы, которую стремится продлить минимум на еще два года.



"Надеюсь, это один из важнейших вопросов на нашей повестке дня – как в телефонной дипломатии, так и во время личной встречи, которая состоится в следующем месяце", – сказал он.



