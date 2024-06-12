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Президент Нигерии споткнулся и упал: видео
12.06.2024 21:58 Алина Груднева

Президент Нигерии споткнулся и упал: видео

Президент Нигерии Бола Тинубу поскользнулся и упал на официальном мероприятии, посвященном 25-летию установления демократии в стране.

Об этом сообщает издание ВВС.

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Уточняется, что 72-летний президент Нигерии упал, поднимаясь по ступенькам специального автомобиля, который должен был провезти его на мероприятие в столице страны. 
Охране пришлось помочь ему подняться на ноги.

Один из его помощников сказал, что Тинубу после этого инцидента продолжил выполнение своих обязанностей. Соперник президента на прошлогодних выборах Атику Абубакар выразил сочувствие из-за происшествия.

"Я искренне сочувствую президенту в связи с этим прискорбным инцидентом, поскольку он должен был наблюдать за парадом. Я очень надеюсь, что с ним все хорошо", - сказал он.

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