Новости » Политика
Президент Ирана обратился к Израилю на фоне атаки на Дамаск
02.04.2024 10:08 Алина Груднева

Президент Ирана обратился к Израилю на фоне атаки на Дамаск

Президент Ирана Ибрагим Раиси прокомментировал удар, нанесенный по Дамаску, который приписывается Израилю.

Он разразился новыми угрозами в адрес Иерусалима.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Пусть сионисты знают, что они не достигнут своих целей, преступление не останется без ответа", - пригрозил Раиси.

Как сообщалось ранее, в результате удара по Дамаску число пострадавших возросло до 11 человек. Среди ликвидированных оказались члены Корпуса стражей исламской революции.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы