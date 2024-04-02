



Президент Ирана обратился к Израилю на фоне атаки на Дамаск

Президент Ирана Ибрагим Раиси прокомментировал удар, нанесенный по Дамаску, который приписывается Израилю.



Он разразился новыми угрозами в адрес Иерусалима.



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"Пусть сионисты знают, что они не достигнут своих целей, преступление не останется без ответа", - пригрозил Раиси.



Как сообщалось ранее, в результате удара по Дамаску число пострадавших возросло до 11 человек. Среди ликвидированных оказались члены Корпуса стражей исламской революции.