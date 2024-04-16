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Президент Ирана нашел "виноватых" в эскалации с Израилем
16.04.2024 17:20 Алина Груднева

Президент Ирана нашел "виноватых" в эскалации с Израилем

Президент Ирана Ибрагим Раиси объявил, будто не заинтересован в дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Раиси возложил "ответственность" за происходящее на западные страны.

"Деструктивные действия ООН, CША и стран Запада вынудили Иран нанести удар по Израилю", - цитирует его слова "РИА Новости".
 

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