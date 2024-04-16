



Президент Ирана нашел "виноватых" в эскалации с Израилем

Президент Ирана Ибрагим Раиси объявил, будто не заинтересован в дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.



Об этом он сказал в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Раиси возложил "ответственность" за происходящее на западные страны.



"Деструктивные действия ООН, CША и стран Запада вынудили Иран нанести удар по Израилю", - цитирует его слова "РИА Новости".

