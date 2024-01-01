Президент Финляндии: Европа должна проснуться
Президент Финляндии Саули Нииностио призвал Европу инвестировать больше денег для увеличения производства оружия.
Соответствующее заявление он сделал в новогоднем обращении.
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"Европа должна проснуться. Нам не нужны инвестиции в военное производство исключительно для оказания необходимой помощи. Они нужны как средство убедить, что Европа сильна. Сильна не для того, чтобы вести войны, а для того, чтобы обеспечить мир", - отметил он.
По словам Нииностио, у Европы будет больше ответственности в сфере безопасности из-за предстоящих выборов президента в США.