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Президент Финляндии: Европа должна проснуться
01.01.2024 18:24 Алина Груднева

Президент Финляндии: Европа должна проснуться

Президент Финляндии Саули Нииностио призвал Европу инвестировать больше денег для увеличения производства оружия.

Соответствующее заявление он сделал в новогоднем обращении.

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"Европа должна проснуться. Нам не нужны инвестиции в военное производство исключительно для оказания необходимой помощи. Они нужны как средство убедить, что Европа сильна. Сильна не для того, чтобы вести войны, а для того, чтобы обеспечить мир", - отметил он.

По словам Нииностио, у Европы будет больше ответственности в сфере безопасности из-за предстоящих выборов президента в США.

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