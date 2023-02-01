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Президент Австрии прибыл с визитом в Киев
01.02.2023 12:24 Раиса Вовк

Президент Австрии прибыл с визитом в Киев

Президент Австрии Ван дер Беллен прибыл в Киев с официальным визитом. В столице Украины австрийский лидер встретится с Владимиром Зеленским.

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", - сообщил президент Австрии в Twitter.
 

В своем обращении Ван дер Беллен отметил, что он встретится с президентом Зеленским. Также австрийская делегация сегодня объявит новый пакет гуманитарной помощи, который будет включать необходимые сейчас генераторы.

Следует отметить, что это первый заграничный визит Ван дер Беллена после переизбрания президентом на второй срок. Обычно лидеры Австрии после избрания на должность едут в Швейцарию или Брюссель.

Напомним, сегодня в Киев также приехала вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт

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