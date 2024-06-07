



Президент Аргентины отказался участвовать в саммите мира в Швейцарии

Президент Аргентины Хавьер Милей не будет принимать участие в саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Об этом сообщает издание Lа Nасion.



Во время продолжения звонков и дипломатических консультаций это "было подтверждено президентом Аргентины не будет на саммите мира в Украине, 15-16 числа этого месяца", который состоится в Швейцарии, на который его пригласил президент Украины Владимир Зеленский.



Милей, как отмечает издание, кстати, не будет единственным отсутствующим на этом саммите. "Разные страны, например Китай и Бразилия, заявили, что не будут участвовать в нем, поскольку Россия не приглашена", - говорится в статье.



Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит мира. В общей сложности, Швейцария и Украина пригласили на саммит мира 160 государств, однако только 106 из них на данный момент подтвердили свое участие во встрече.