



Президент Аргентины официально отказался вступать в БРИКС

Аргентина не намерена вступать в БРИКС, о чем президент страны Хавьер Милей проинформировал лидеров Бразилии, Китая, ЮАР, Индии и России.



Текст письма опубликовало издание Infobae.



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"Хотел бы сообщить, что на данном этапе включение Аргентины в БРИКС в качестве полноправного члена с 1 января 2024 года не считается целесообразным", - сказал Милей.



По словам аргентинского лидера, он отказывается вступать в БРИКС, в том числе из-за торговой войны блока с США и поддержки ХАМАСа в войне против Израиля.



Среди причин отказа - торговая война, которую блок ведет из США, а также поддержка в большей или меньшей степени ХАМАСа, который ведет жестокую войну против Израиля. Более того, сам Милей выступает против коммунизма, отвергая таким образом идеологию КНР, которая входит в БРИКС.