



Преследование Ираном бахаи является “преступлением против человечности”

Human Rights Watch заявляет, что преследование иранскими властями меньшинства бахаи после Исламской революции 1979 года представляет собой преступление против человечности.

Базирующаяся в Нью-Йорке группа заявляет, что бахаи, крупнейшее немусульманское меньшинство Ирана, сталкиваются с репрессиями, включая произвольные аресты, конфискацию имущества, ограничения на учебу и возможности трудоустройства и даже потерю права на достойные похороны.“Совокупный эффект систематических репрессий властей, длившихся десятилетиями, представляет собой преднамеренное и серьезное лишение основных прав бахаи и равносильно преследованию против человечности”, — заявляет HRW.Агентство утверждает, что это подпадает под действие Международного уголовного суда (МУС), чей статут определяет преследование как преднамеренное и серьезное лишение основных прав, противоречащее международному праву, по национальным, религиозным или этническим признакам.HRW заявляет, что, хотя интенсивность нарушений в отношении бахаи “менялась с течением времени”, преследование общины оставалось постоянным, “затрагивая практически все аспекты частной и общественной жизни бахаи”.В нем говорится, что Исламская Республика испытывает “чрезвычайную враждебность по отношению к приверженцам веры бахаи”, а репрессии против этого меньшинства закреплены в иранском законодательстве и являются официальной политикой правительства.“Иранские власти лишают бахаи их основных прав во всех аспектах их жизни не из-за их действий, а просто из-за принадлежности к религиозной группе”, — говорит Майкл Пейдж, заместитель директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку.“Крайне важно усилить международное давление на Иран, чтобы положить конец этому преступлению против человечества”.Считается, что это первый случай, когда ведущая международная организация назвала обращение Ирана с бахаи преступлением против человечности.Сколько членов общины осталось в Иране, неизвестно, но активисты полагают, что их все еще может быть несколько сотен тысяч.Вера бахаи — относительно молодая монотеистическая религия, духовные корни которой уходят корнями в начало 19 века в Иране.