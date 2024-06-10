



Премьер-министр Бельгии де Кроо объявил об отставке после поражения на выборах

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о своей отставке после поражения его партии "Фламандские либералы и демократы" (Open VLD) на европейских выборах.



"Для нас это особенно трудный вечер. Мы проиграли. С завтрашнего дня я ухожу в отставку с поста премьер-министра", - объявил заметно эмоциональный де Кроо, выступая перед своими сторонниками в воскресенье.



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Теперь де Кроо подаст прошение об отставке королю Филиппу, который имеет право отклонить его по своему усмотрению.

