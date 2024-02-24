



Премьер Италии назвала символ провала Москвы

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала украинский город Гостомель символом провала Москвы.



Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.



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"Это место является символом провала Москвы. Это место является символом украинской гордости. В этом месте можно вдохнуть историю, а история напоминает, что есть что-то сильнее ракет, бомб, голода и холода. Это что-то - это любовь к Родине, любовь к свободе и желание гарантировать своим детям процветающее и успешное будущее", - отметила она.



Мелони выразила благодарность украинцам за мужество, которое те проявили, встав на защиту не только своего государства, но и всей Европы.