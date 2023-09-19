



Премьер Ирака: похищение Елизаветы Цурковой нанесло ущерб репутации страны







В интервью газете New York Times премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани прокомментировал похищение в Ираке израильской журналистки и исследовательницы Ближнего Востока Елизаветы Цурковой. Цуркова, предположительно, находилась в Ираке с российским паспортом.



"Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за похищение русской женщины, и у нас нет информации о личности ее похитителей. Это дело нанесло ущерб репутации стабильности в Ираке и возможностям наших служб безопасности", - сказал он.



По его словам, эта стабильность имеет решающее значение для его надежд на экономическое развитие и иностранные инвестиции, и он полагает, что кто бы ни был виновен в похищении, он подрывает цели его правительства в отношении будущего Ирака.



Израильское правительство и западные спецслужбы, а также некоторые представители иракских служб безопасности, утверждают, что она была похищена Катаиб Хизбалла - легальной вооруженной группировкой в Ираке, которая считается марионеткой Ирана. Ее политическое крыло входит в коалицию г-на Судани.