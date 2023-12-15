



Премьер Бельгии посоветовал Орбану закрыть рот

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо посоветовал венгерскому премьеру Виктору Орбану держать рот на замке после того, как было принято решение о старте переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.



Об этом сообщает украинский "24 канал".



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"Если вы согласились с решением, которое 27 государств-членов согласовали, то не стоит после говорить, что имеете другое мнение. Либо если вы являетесь являешься частью решения, вы соглашаетесь с ним, либо после всего этого вам просто нужно держать рот на замке",- сказал он.



Тем не менее, Кроо признался, что публично такой совет давать венгерскому премьеру не стоило.