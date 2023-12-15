Новости » Политика
Премьер Бельгии посоветовал Орбану закрыть рот
15.12.2023 21:24 Алина Груднева

Премьер Бельгии посоветовал Орбану закрыть рот

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо посоветовал венгерскому премьеру Виктору Орбану держать рот на замке после того, как было принято решение о старте переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщает украинский "24 канал".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Если вы согласились с решением, которое 27 государств-членов согласовали, то не стоит после говорить, что имеете другое мнение. Либо если вы являетесь являешься частью решения, вы соглашаетесь с ним, либо после всего этого вам просто нужно держать рот на замке",- сказал он.

Тем не менее, Кроо признался, что публично такой совет давать венгерскому премьеру не стоило.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы