



Правящая партия в Индии выиграла выборы

В Индии на парламентских выборах победил правящий Национальный демократический альянс, возглавляемый премьер-министром страны Нарендрой Моди.



Партия получила 272 мандатов из 543.



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По данным CNN, Моди не удалось достигнуть цели в виде 400 мандатов в парламенте.



В свою очередь, оппозиция заняла 234 места. По словам главы оппозиции Рахула Ганди, народ четко дал понять, что не хочет, чтобы у власти оставался Моди.



"Мы не одобряем то, как они управляли этой страной в течение последних 10 лет, так что это важное послание для господина Нарендры Моди", — подчеркнул он.