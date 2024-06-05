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Правящая партия в Индии выиграла выборы
05.06.2024 10:22 Алина Груднева

Правящая партия в Индии выиграла выборы

В Индии на парламентских выборах победил правящий Национальный демократический альянс, возглавляемый премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Партия получила 272 мандатов из 543.

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По данным CNN, Моди не удалось достигнуть цели в виде 400 мандатов в парламенте.

В свою очередь, оппозиция заняла 234 места. По словам главы оппозиции Рахула Ганди, народ четко дал понять, что не хочет, чтобы у власти оставался Моди.

"Мы не одобряем то, как они управляли этой страной в течение последних 10 лет, так что это важное послание для господина Нарендры Моди", — подчеркнул он.

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