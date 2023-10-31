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Поток увеличивается: в Газу въедет новая партия грузовиков с гумпомощью
31.10.2023 13:03 Алина Груднева

Поток увеличивается: в Газу въедет новая партия грузовиков с гумпомощью

Во вторник, 31 октября, в Газу должны проехать еще 80 грузовиков с гуманитарной помощью.

Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны Израиля.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, с 17 октября до 30 октября в Газу въехали в общей сложности 144 грузовика с продовольствием, водой и медикаментами. В воскресение и понедельник были пропущены свыше 50 машин.

Ранее в США сообщили, что Израиль согласился увеличить число грузовиков, пропускаемых в Газу, до 100 в день.


 

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