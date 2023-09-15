



Посольство Украины в Израиле: Зеленский встретится с Нетаниягу

Официально подтверждены запланированные встречи премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаниягу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.



"Сразу после завершения иудейского нового года Биньямин Нетаньяху вылетит в США, где выступит перед ГА ООН в пятницу, 22 сентября, а также проведет ряд двусторонних встреч. Среди запланированных - встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первая личная встреча после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Нетаниягу подвергался жесткой критике за то, что является едва ли не единственным лидером демократической страны, который так и не решился посетить Киев", - сообщили в посольстве Украины в Израиле.



Кроме того, объявлено о встрече Нетаниягу и Байдена в пределах Генассамблеи, а не отдельно в Белом доме, как хотела израильская сторона, передает "Интерфакс-Украина".



"Нежелание американской Администрации принимать Нетаньяху в Вашингтоне, а также длительное время отказа в двусторонней встрече с президентом США было четким и жестким сигналом израильскому лидеру по поводу той политики, которую проводит Израиль и внутри страны, и в регионе", - заявили в посольстве.