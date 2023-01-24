Новости » Политика
После сноса Ор-Хаим: Нетаниягу провел встречу со Смотричем и Галантом
24.01.2023 15:22 Ольга Белозерова

После сноса Ор-Хаим: Нетаниягу провел встречу со Смотричем и Галантом

Министр обороны Йоав Галант и министр финансов Бецалель Смотрич встретились с премьер-министром Биньямином Нетаниягу впервые после их конфликта из-за сноса незаконного аванпоста Ор-Хаим.

Как сообщает Times of Israel, встреча состоялась в понедельник вечером, 23 января. Сегодня, во вторник, 24 января,ожидается, что стороны встретятся снова. 

Напомним, что аванпост Ор-Хаим, построенный в память о раввине Друкмане, был эвакуирован по приказу министра обороны Галанта. Смотрич сказал, что он приказал Гражданской администрации остановить эвакуацию, но Галант, тем не менее, санкционировал операцию. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы