



После сноса Ор-Хаим: Нетаниягу провел встречу со Смотричем и Галантом

Министр обороны Йоав Галант и министр финансов Бецалель Смотрич встретились с премьер-министром Биньямином Нетаниягу впервые после их конфликта из-за сноса незаконного аванпоста Ор-Хаим.



Как сообщает Times of Israel, встреча состоялась в понедельник вечером, 23 января. Сегодня, во вторник, 24 января,ожидается, что стороны встретятся снова.



Напомним, что аванпост Ор-Хаим, построенный в память о раввине Друкмане, был эвакуирован по приказу министра обороны Галанта. Смотрич сказал, что он приказал Гражданской администрации остановить эвакуацию, но Галант, тем не менее, санкционировал операцию.