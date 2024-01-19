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После обстрела РФ Херсона погибла женщина
19.01.2024 18:05 MIGnews.com

После обстрела РФ Херсона погибла женщина

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 19 января около 15:15 армия РФ в очередной раз начала обстрел Херсона, предварительно, это был артиллерийский обстрел.
В результате попадания снаряда произошло разрушение конструкций многоквартирного дома, в своем доме погибла женщина.

Также ранение ноги получил 16-летний парень. Его доставили в больницу.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
 

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