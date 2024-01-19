После обстрела РФ Херсона погибла женщина
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 19 января около 15:15 армия РФ в очередной раз начала обстрел Херсона, предварительно, это был артиллерийский обстрел.
В результате попадания снаряда произошло разрушение конструкций многоквартирного дома, в своем доме погибла женщина.
Также ранение ноги получил 16-летний парень. Его доставили в больницу.
Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.