



Помощника депутата Европарламента обвиняют в государственной измене

В Дрездене спецслужбы провели обыск квартиры, в которой жил помощник депутата Европарламента от “Альтренативы для Гремании” Максимилиана Краха 43-летний Цзянь Го. Его обвиняют в шпионаже в пользу властей Китая.



Соседи считали, что глава семейства занимается импортом ламп из Китая.



В коммерческом реестре BILD обнаружил консалтинговую фирму, зарегистрированную на имя Цзянь Го. Предприятие, согласно учредительным документам, “налаживало межкультурное общение между Германией и Китаем, делало переводы, а также торговало товарами для дома”.



Соседи описывают семью как спокойную. Оба родителя хорошо говорят по-немецки и по-английски. К ним часто приходили в гости соотечественники из Китая.



Генеральная прокуратура ФРГ обвиняет Го в том, что он действовал в качестве агента китайских спецслужб. Цзянь Го уже давно получил немецкое гражданство, поэтому в списке обвинений ему предъявлена “государственная измена”.



Парламент ЕС немедленно отстранили Го от должности.





