



Польский политик, погасивший ханукальные свечи, получил место в Европарламенте

Гжегож Браун, скандально известный ультраправый политик, который в декабре прошлого года погасил свечи на меноре, зажженной в честь еврейского праздника Ханука в польском парламенте, получил место на выборах в Европарламент.



Браун был кандидатом от Конфедерации, ультраправой партии с ярко выраженной антиукраинской позицией, которая показала лучший результат в своей истории, заняв третье место с 12,1 % - в соответствии со всплеском поддержки националистических, антиблоковых партий по всему ЕС.



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В декабре прошлого года Браун сорвал мероприятие с участием членов еврейской общины, взяв огнетушитель и пройдя через холл парламента к месту, где горели свечи меноры.



Затем он поднялся на трибуну в зале заседаний, где назвал Хануку "сатанинской" и заявил, что восстанавливает "нормальность". Позднее, когда его спросили, не стыдно ли ему за свой поступок, он сказал: "Тем, кто участвует в актах сатанинского поклонения, должно быть стыдно".

