Польские фермеры пригрозили "остановить" страну
Польские фермеры пообещали провести масштабную акцию протеста по всей стране
Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал представитель ассоциации аграриев.
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"Стоим дальше на баррикадах, протестуем. 20 марта анонсируем протест во всей Польше, в каждой гмине, в каждом уезде", - сказал он.
По словам фермера, дети не смогут доехать до учебных заведений, а взрослые не смогут попасть на работу.
"Вся Польша остановится. У нас нет другого выхода", – добавил представитель фермеров.