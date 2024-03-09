



Польские фермеры пригрозили "остановить" страну

Польские фермеры пообещали провести масштабную акцию протеста по всей стране



Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал представитель ассоциации аграриев.



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"Стоим дальше на баррикадах, протестуем. 20 марта анонсируем протест во всей Польше, в каждой гмине, в каждом уезде", - сказал он.



По словам фермера, дети не смогут доехать до учебных заведений, а взрослые не смогут попасть на работу.



"Вся Польша остановится. У нас нет другого выхода", – добавил представитель фермеров.