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Польша вызвала дипломата РФ "на ковер" из-за вторжения ракеты
29.12.2023 21:50 Алина Груднева

Польша вызвала дипломата РФ "на ковер" из-за вторжения ракеты

Министерство иностранных дел Польши вызвало поверенного в делах РФ Андрей Ордаша для вручения ноты после того, как в воздушное пространство страны во время массированной атаки на Украину вторглась российская ракета.

Информацию об этом подтвердила пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

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По данным МИД, диппредставителя РФ вызвал замминистра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский, который вручил Ордашу ноту протеста.

Польша требует от России объяснений по поводу инцидента и призвала к немедленному прекращению подобных действий.

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