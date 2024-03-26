



Польша не ограничится лишь огромным забором на границе с Беларусью

Польша планирует построить не только огромный забор на границе с Беларусью, но и установить там наблюдательные башни высотой в 70 метров.



По данным GazetaPrawna, это обсуждалось на заседании комитета национальной обороны и комитета по управлению и внутренним делам.



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Главной темой была незаконная миграция. По словам командующего погранслужбой страны Роберта Багана, прорабатывается план действий для пресечения этого явления.



Одним из пунктов является модернизация забора, установка дополнительных камер и освещения, строительство башен и покупка дронов с вертикальным взлетом. Башни позволят лучше видеть все, что творится по обе стороны границы.