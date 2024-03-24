



Польша могла сбить российскую ракету, заявили в Минобороны страны.

Когда стало известно о ракетном ударе по Львовской области, Польша подняла в воздух две пары F16. «Ракеты, имеющиеся на борту, могли бы сбить этот объект, если бы он залетел глубже и угрожал нашей безопасности, но после 39 секунд он покинул нашу территорию», - сказал советник министра обороны Мечислав Бенек.



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После инцидента американские и британские союзники решили оставить Польше до конца года системы противовоздушной и противоракетной обороны «Sky Sаbre». Министр обороны Польши также отметил необходимость поддерживать Украину.

