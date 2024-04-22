



Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории

Польша готова разместить ядерное оружие на своей территории, если так решит НАТО.



Такое заявление сделал президент страны Аджей Дуда в интервью изданию Fakt.



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"Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы", - сказал он.



По словам Дуды, у Польши, как у союзника по НАТО, тоже есть обязательства. Он подчеркнул, что вопрос о размещении ядерного оружия уже давно является темой переговоров в США.

