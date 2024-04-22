Новости » Политика
Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории
22.04.2024 10:15 Алина Груднева

Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории

Польша готова разместить ядерное оружие на своей территории, если так решит НАТО.

Такое заявление сделал президент страны Аджей Дуда в интервью изданию Fakt.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы", - сказал он.

По словам Дуды, у Польши, как у союзника по НАТО, тоже есть обязательства. Он подчеркнул, что вопрос о размещении ядерного оружия уже давно является темой переговоров в США.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы