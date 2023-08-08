



Полиция закрыла для протестующих доступ к отелю, где отдыхает Нетаниягу

Десятки демонстрантов, выступающих против судебной реформы, отправились в понедельник, 7 августа, на Голанские высоты, чтобы протестовать возле отеля, где отдыхают премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена.



Премьер и его супруга остановились в отеле “Панда” в Неве-Атив. Как сообщают ивритские СМИ, полиция перекрыла въезд в общину, впуская только жителей и гостей отеля.



Группа против судебной реформы “Ахим Бэ Нешек”, представляющая резервистов, установила палатки за пределами Неве-Атив, чтобы провести демонстрации на протяжении всего отпуска пары.



Хотя община почти полностью изолирована, около 20 из 141 жителя Неве-Атива воспользовались своим статусом, чтобы провести демонстрацию против Нетаниягу в непосредственной близости от отеля.



“Мы недовольны визитом Нетаниягу, который уже четыре дня разрушает ткань жизни в нашем городе”, – сообщил Ynet местный житель. “Полиция не пропускает наших гостей. Надеюсь, остальные демонстранты, которые едут со всей страны, смогут добраться сюда и объяснить премьеру, что он нежелательный гость у нас и где угодно”.



По данным Haaretz, Движение против судебной реформы начало готовиться к визиту Нетаниягу на прошлой неделе, организовав доставку протестующих на автобусах.



Постояльцы отеля рассказали Ynet, что им запретили парковать свои машины рядом с отелем, и поэтому им приходится тащить свой багаж в гору, чтобы добраться до места отдыха.