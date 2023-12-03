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Подсчитано, сколько украинцев эвакуированы из Газы в Одессу | Фото: ГУР
03.12.2023 17:23 Алина Груднева

Подсчитано, сколько украинцев эвакуированы из Газы в Одессу

В Одесскую область из Газы с середины ноября прибыли 82 эвакуированных украинца, среди которых 42 являются детьми.

Информацию об этом подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, местные власти помогают с транспортировкой и расселением украинцев, прибывших из Газы. Их обеспечили питанием, одеждой и санитарно-гигиеническими средствами.

"Сейчас в городе Одесса размещено 19 граждан Украины из Газы. Им оказывается помощь в оформлении документов", - сообщил Кипер.

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