



Подсчитано, сколько украинцев эвакуированы из Газы в Одессу

В Одесскую область из Газы с середины ноября прибыли 82 эвакуированных украинца, среди которых 42 являются детьми.



Информацию об этом подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, местные власти помогают с транспортировкой и расселением украинцев, прибывших из Газы. Их обеспечили питанием, одеждой и санитарно-гигиеническими средствами.



"Сейчас в городе Одесса размещено 19 граждан Украины из Газы. Им оказывается помощь в оформлении документов", - сообщил Кипер.