



Подростки из Северной Кореи получили 12 лет каторжных работ за просмотр K-pop

На видеозаписи, опубликованной организацией, работающей с северокорейскими перебежчиками, видно, как власти Северной Кореи публично приговаривают двух подростков к 12 годам каторжных работ за просмотр K-pop. Видеозапись, на которой запечатлены два 16-летних подростка в Пхеньяне, осужденные за просмотр южнокорейских фильмов и музыкальных клипов, была опубликована Институтом развития Юга и Севера (SAND).



Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку видеозаписи, о которой впервые сообщила BBC.



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Северная Корея уже много лет выносит суровые приговоры всем, кого застают за просмотром южнокорейских развлечений или копированием манеры речи южнокорейцев, ведя войну с "внешним влиянием" с тех пор, как в 2020 году был введен новый масштабный закон "о борьбе с реакционным мышлением".



"Судя по суровому наказанию, похоже, что это должно быть показано людям по всей Северной Корее, чтобы предупредить их. Если это так, то, похоже, этот образ жизни южнокорейской культуры распространен в северокорейском обществе", - сказал Чхве Кён Хуи, президент SAND и доктор политических наук Токийского университета, который бежал из Северной Кореи в 2001 году.



"Я думаю, что это видео было смонтировано примерно в 2022 году... Что беспокоит Ким Чен Ына, так это то, что молодые люди поколения Millennials и Gen Z изменили свой образ мышления. Я думаю, он работает над тем, чтобы вернуть их к северокорейскому образу мышления".

