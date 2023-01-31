



Почему нет "марокканцев" в БАГАЦе. Ответ Аарона Барака

Журналистка Наоми Левицки, автор биографии бывшего председателя БАГАЦа Аарона Барака, рассказала в интервью Надаву Перри о разговоре, который она вела в прошлом по поводу отсутствия разнообразия в составе судей Верховного Суда Израиля





Журналистка Наоми Левицки, автор книги "Кводо" - биографии бывшего председателя БАГАЦа Аарона Барака рассказала о разговоре, который у нее был с Бараком в прошлом по поводу отсутствия разнообразия в составе судей. "Я работала над "Кводо" 20 лет назад, и в одном из разговоров я сказала Бараку: "Ты должен привести сюда марокканского судью. Ты должен". Он ответил мне: "Я хочу, но таких нет", - сказала Левицкая.



Левицкая сказала, что в то время она ответила Бараку: "Стране тогда было уже 60 лет, такого не бывает. Как вы думаете, все эти белые, которых вы сюда привезли, все Тиркели, они все элита? Нет. Такого не бывает, это все обернется против вас".