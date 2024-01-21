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По авиабазе США в Ираке выпущено несколько баллистических ракет, есть раненые
21.01.2024 07:59 MIGnews.com

По авиабазе США в Ираке выпущено несколько баллистических ракет, есть раненые

Несколько баллистических ракет и реактивных снарядов были выпущены поддерживаемыми Ираном ополченцами в Западном Ираке по авиабазе Аль-Асад в Ираке, говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

Большинство ракет были перехвачены системами ПВО базы, другие попали в базу, говорится в заявлении.

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В настоящее время проводится оценка ущерба, несколько американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм, и по меньшей мере один иракский военнослужащий ранен, говорится в заявлении ЦЕНТКОМа.
 

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