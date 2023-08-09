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Переворот в Нигере: стало известно о тяжелых условиях проживания президента
09.08.2023 20:53 Алина Груднева

Переворот в Нигере: стало известно о тяжелых условиях проживания президента

Условия содержания свергнутого хунтой президента Нигера ухудшаются.

По данным Associated Press, у него заканчиваются продукты питания.

Хунта поместила президента Мохамеда Базума под домашний арест после военного переворота.

По словам источников, у него не хватает еды и жизненно важных средств. Его вместе с супругой и сыном удерживают в президентском дворце с 26 июля.

Его советник утверждает, что семье приходится жить без электричества. Из еды у них остались лишь рис и консервы. Уточняется, что Базум остается в добром здравии. Он не намерен уходить в отставку.

Информацию о тяжелых условиях жизни президента и его семьи подтверждает его партия. Уточняется, что во дворце также отключили подачу воды.

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