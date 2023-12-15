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Переехавший в Израиль актер Белый признан "иноагентом" в РФ
15.12.2023 20:50 Алина Груднева

Переехавший в Израиль актер Белый признан "иноагентом" в РФ

Переехавший из России в Израиль актер Анатолий Белый включен министерством юстиции России в реестр "иноагентов".

В список он попал за то, что выступал против войны в Украине и "принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины".

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"Иноагентом" в РФ также признали бывшую депутата Хельгу Пирогову за "распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях" и выступление против войны в Украине.

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