



Пелоси против приглашения Нетаниягу в Конгресс

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает "неправильным" приглашение премьер-министра Биньямина Нетаниягу выступить в Конгрессе.



Соответствующий комментарий она предоставила CNN.



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"Я думаю, что это неправильно. Мне очень грустно, что его пригласили, но кто знает к будет ли к тому времени он по-прежнему премьер-министром", - отметила она, настояв на разногласиях в израильской коалиции.



Пелоси подчеркнула, что любит Израиль и его народ. Она также отметила, что резня 7 октября стала ужасным событием.



"Террористы посвятили себя уничтожению Израиля. Заложники не свободны. Жители Газы страдают. Мы должны помочь им не допустить, чтобы они так долго стояли на пути к этому, поскольку Нетаниягу, вероятно, принесет больше вреда, чем пользы", - добавила она.