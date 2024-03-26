



Патрушев с улыбочкой ответил на вопрос: ИГИЛ или Украина

Разведки разных стран предупреждали их о теракте. Спецслужбы проворонили, а президент вообще рукой махнул, мол, чепуха, запугивание и провокации. А теперь им нужны виноватые. И они приняли решение, что в этом ужасе виновата Украина, которую вот уже третий год он рвут на части, убиваю, насилуют и грабят.



Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ответил на вопрос SHOT, кто стоит за терактом в "Крокусе". “Конечно, Украина!” - быстренько и с улыбочкой ответил Патрушев и тут же ретировался.



